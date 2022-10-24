Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей шести населенных пунктов Липецкой области, в том числе расположенных у реки Белоколодец. Благодаря установке дополнительного оборудования порядка 6000 человек могут оставаться на связи со своими близкими, созваниваться в мессенджерах, по видеосвязи, пользоваться госуслугами, учиться и работать удаленно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный интернет ускорился у жителей села Крутые Хутора Липецкого района, где берет начало река Белоколодец, и у жителей села Пады, где Белоколодец поворачивает на восток и впадает в реку Воронеж. Кроме того, высокоскоростной интернет МТС пришел в село Поддубровка Усманского района, стоящее на реке Излегоща, в села Докторово Лебедянского и Новоникольское Данковского района, которых объединяет Дон, а также в Новую Деревню Липецкого района, известную своими прудами. Так что цифровые сервисы теперь доступны и местным рыбакам.

«Для нас важно улучшать качество связи не только в городах, но и в небольших селах, чтобы люди могли общаться с родными, обмениваться новостями, пользоваться привычными сервисами и даже делиться впечатлениями с рыбалки», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.