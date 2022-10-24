МТС разогнала скорости мобильного интернета для пациентов крупнейших больниц ХМАО

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, улучшила качество связи на территории двух крупнейших медицинских учреждений Югры – Нижневартовской окружной детской и взрослой клинических больниц. В результате установки новых базовых станций и дооборудования существующих скорость мобильного интернета у пользователей выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи заметят медики, пациенты, посетители окружной детской больницы по улице Северной, а также инфекционного отделения больницы для взрослого населения по улице Жукова. Благодаря обновлению сети МТС, пользователи получили быстрый доступ к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки на сеть. Теперь врачи, посетители лечебниц и жители близлежащего шестого микрорайона смогут на высоких скоростях пользоваться мессенджерами для связи с родными, с комфортом смотреть фильмы, удаленно работать, пользоваться образовательными платформами, банковскими приложениями, а маленькие пациенты – смотреть мультфильмы и посещать уроки прямо из больничной палаты.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в городах Югры, в частности, Нижневартовске. Особое внимание уделяем социальным учреждениям, где важна устойчивая связь. Проведенные работы позволили не только разогнать мобильный интернет, но и создать фундамент для внедрения ИТ-решений. Электронные системы учета, единые информационные базы и другие digital-сервисы все чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы. К примеру, решение МТС по бесконтактному измерению температуры, интегрированное в системы контроля допуска, выявляет людей с симптомами заболеваний и помогает предотвратить распространение инфекции. Наше умное видеонаблюдение в ряде регионов обеспечивает безопасность пациентов и медперсонала на территории больниц. Теперь внедрить эти и другие разработки для цифровизации медицины станет еще проще», – сказал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.