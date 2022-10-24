«Яндекс аренда»: с начала 2022 г. количество сделок, заключенных без офлайн-просмотров, выросло в полтора раза

Арендаторы сервиса «Яндекс аренда» стали чаще снимать жилье без очного осмотра квартиры. Пользователи предпочитают виртуальные 3D-туры, которые помогают рассмотреть и оценить квартиры удаленно. Аналитики сервиса изучили динамику сдачи квартир по типу просмотра с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В сентябре 2022 д. контрактов на долгосрочную аренду, которые были заключены без очного осмотра жилья, составила 89% — в начале 2022 г. этот показатель был равен 56%. Популярность 3D-туров среди пользователей росла в течение всего 2022 г., но наиболее сильный скачок интереса был отмечен в начале лета — плюс 13% в июне 2022 г. относительно мая 2022 г.

Динамика сданных квартир по типу осмотра

Больше всего доверяют 3D-турам в Санкт-Петербурге, там доля контрактов на аренду без «офлайна», заключенных с начала 2022 г., — 79%. В Москве почти аналогичный показатель — 78%. В других регионах присутствия «Яндекс аренды» — Свердловской и Новосибирской областях — доли равны 64 и 65% соответственно.

Чаще всего после просмотров 3D снимают однокомнатные квартиры, доля сданных лотов — 42%. Реже без очного осмотра снимают студии (26%) и двухкомнатные квартиры (26%). На квартиры с большим числом комнат приходится всего 6%.

В Москве и Московской области средняя стоимость квартир, которые сдаются удаленно, — 43 680 руб. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области почти вдвое меньше — 26 940 руб. В Новосибирской области и Свердловской областях — 20 500 руб. и 22 000 руб. соответственно.

Доля квартир, которые сдаются без офлайн-просмотра

«В среднем пользователь сервиса смотрит до пяти разных квартир с помощью 3D-туров, тратит на это не больше 15 минут. Этот способ самостоятельного осмотра жилья помогает сэкономить время и силы на поиски нужной квартиры и не дает упустить хорошие варианты», — сказал руководитель «Яндекс аренды» Илья Тихомиров.