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«Мегафон» запустил 4G в Новоягодном Омской области

«Мегафон» впервые запустил в селе Новоягодном Омской области мобильную сеть 2G и 4G. До этого в малом населенном пункте Знаменского района не было даже стабильной голосовой связи.

Населенный пункт расположен в более чем 250 км от столицы области. Здесь проживает около 400 человек, и теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Строительство сети шло в рамках государственной программы Омской области «Цифровизация малых населенных пунктов» в партнерстве с правительством региона.

Появление 4G на территории села не только поможет людям всегда быть на связи с близкими, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков – теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении. Ученики Новоягодинской средней школы в сильные морозы, которые нередки в этих местах, смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться на прием к врачу, оформить больничный лист, получить налоговый вычет – все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона.

«Мегафон» – первый оператор, который обеспечил качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом жителей села Новоягодное. И это еще один шаг на пути к нашей общей с правительством региона главной задаче – сделать так, чтобы на цифровой карте Омской области не осталось «белых пятен». Сегодня качественная сотовая связь стала для всех, без исключения, жизненной необходимостью, и я уверен, что появление скоростного мобильного интернета даст толчок к развитию этого села», – сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.

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