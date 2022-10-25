МТС Travel предлагает туриндустрии Алтайского края сервис бронирования гостиниц и санаториев

МТС поможет сделать региональные туристические порталы удобнее для путешественников. Теперь на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». С модулем бронирования гости Алтайского края смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого им не придется переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания «Броневик» обладают крупной инвентарной базой. Она включает более 50 тыс. отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр. Так в Алтайском крае доступны для бронирования более 100 отелей, апартаментов и санаториев. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«По оценкам экспертов за девять месяцев 2022 г. общее число туристов, посетивших Алтайский край, составило 1,6 млн человек, поэтому тема размещения туристов актуальна для региона. Модуль бронирования, интегрированный в сайты, где туристы черпают информацию о предстоящем отдыхе (например, на страницах курортных бюро или туристических порталах) поможет быстрее и эффективнее спланировать отпуск, и даже подтолкнуть к принятию решения о поездке», - сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Первыми в России модуль бронирования от МТС Travel использовали на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Теперь гости области могут узнать все необходимое о будущем путешествии, подобрать достопримечательности к осмотру и, не покидая пределы портала, забронировать номер в отеле.

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МТС Travel —дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 г. запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

Bronevik.com — подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.