Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение на экране бортового компьютера автомобилей, которые поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto. Функция доступна владельцам мобильных устройств на операционных системах iOS и Android.

Интерфейс приложения МТС Music адаптирован под комфортное прослушивание музыки во время вождения. После подключения устройства к Apple CarPlay и Android Auto приложение будет отображаться с оптимизированным интерфейсом на бортовом экране автомобиля. Водителям станут доступны плейлисты, избранные треки и персональные музыкальные подборки из приложения МТС Music.

Для того чтобы начать пользоваться функцией, необходимо подключить свое мобильное устройство к Apple CarPlay по Bluetooth или через USB-кабель, или к Android Auto с помощью USB-кабеля, и настроить устройство для работы с системой.

«В ходе исследования аудитории МТС Music мы выяснили, что одно из наиболее распространенных мест для прослушивания музыки и радио — автомобиль. Мы решили сделать этот процесс еще более удобным для наших пользователей и добавили функцию поддержки сервисов Apple CarPlay и Android Auto, которая упростит управление приложением во время вождения», - сказал руководитель сервиса МТС Music Максим Петровский.

При первой активации подписки МТС Music пользователи могут воспользоваться бесплатным пробным периодом 30 дней.

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МТС Music — музыкальный стриминговый сервис с более 65 млн треков, подкастами, радио, персональными и редакторскими подборками. Доступен для абонентов всех операторов.

Apple CarPlay — система Apple, которая позволяет подключить iPhone к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и мобильных приложений на Apple.

Android Auto — система Android для отражения функций устройства Android на приборной панели автомобиля и головном устройстве автомобиля. После сопряжения устройства Android с головным устройством система может отображать некоторые приложения на дисплее автомобиля.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.