«Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines

S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, работают над развитием сайта https://media.s7.ru/.

Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. Объединенная кросс-функциональная команда занимается постоянным развитием и поддержкой веб-ресурсов авиакомпании. В 2021 г. менеджмент заказчика решил создать на базе разделов «Путеводители» и «Блоги» на сайте www.S7.ru отдельную медиаплатформу. Сегодня среднесуточная аудитория блогов составляет более 10 тыс. уникальных пользователей.

«Нашей задачей стало создание единого медиаресурса, своеобразной экосистемы для наших клиентов – любителей путешествий, где можно было бы легко создать маршрут, подборку по интересам, а впоследствии поделиться собственными эмоциями и впечатлениями с сообществом таких же увлеченных путешественников», – сказал Александр Яткевич, руководитель продукта со стороны S7 Group.

«За девять месяцев 2022 г. аудитория S7 Media превысила 2 млн пользователей – это уже сравнимо с аудиторией крупных российских СМИ. По сути, мы стали уже не просто блогом авиакомпании, а полноценным СМИ с очень мощным влиянием. Мы видим большой интерес со стороны пользователей: нас уважают, нас любят, наши статьи читают. На достигнутом останавливаться не собираемся: наша глобальная (хотя и очень амбициозная) цель – стать тревел-ресурсом №1 в России, чтобы пользователи могли не только вдохновиться на путешествие, но и получить всю необходимую информацию о правилах и требованиях и даже полностью «собрать» свое путешествие. Например, этим летом мы запустили проект авторских туров «Компас», в котором гиды размещают описания туров, а пользователи выбирают программу по душе», – сказал главный редактор S7 Media Максим Попов.

Для реализации поставленной задачи команда проекта создала полноценную медиаплатформу, которая продолжила развитие ранее разработанной «Рексофт» в интересах S7 контентной платформы CMS Cabin. Она позволяет с легкостью создавать и мультиплицировать интересный контент на все интернет-площадки экосистемы S7 Airlines.

В медиапортал S7 вошли несколько независимых блоков: новости, путеводители, тревел-блоги, статьи, а также тематические разделы (экотуризм, гастрономические путешествия, зимний отдых, пляжный сезон, авторские туры и т.д.).

С технологической точки зрения на портале реализован WYSIWYG-редактор, созданный специально для заказчика. Он позволяет редакторам S7 Airlines самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов, выпускать контент и реплицировать его на все медиаформаты платформы. Причем редакторы сами выбирают нужные им текстовые и визуальные форматы. Кроме того, WYSIWYG-редактор используется в разделе «Компас», где гиды и авторы туров могут сами создать материал о своем туре или маршруте. Материалы в «Компасе» публикуются после редакторской модерации.

Отдельного внимания заслуживает работа команды по созданию API экосистемы авиакомпании, интегрирующей создаваемые материалы в основной сайт и мобильные приложения под разные платформы. Медиапортал адаптирован для всех типов мобильных устройств без скачивания приложений.

Кроме того, на базе разработанной медиаплатформы создаются не только статьи, но и интерактивный контент для ESG-проекта S7 Green Steps в мобильных приложениях авиакомпании. После прочтения статьи пользователю предлагают пройти небольшой опрос-квиз. Если пользователь ответил правильно, он получает мили на свой счет.

Кросс-функциональная команда S7 Airlines и «Рексофт» продолжает развивать проект. В планах – дать возможность пользователям самим создавать контент и делиться своими впечатлениями от путешествий. Уже сейчас они могут ставить лайки и писать комментарии под статьями. Благодаря работе с тегами для каждого пользователя формируется уникальная лента, учитывающая его интересы, а в перспективе клиенты S7 смогут собирать собственные коллекции путешествий.

«Работа с командой S7 Airlines – это всегда драйв. Здесь нет долгих согласований – есть решение, открытость к предложениям всей команды и готовность экспериментировать здесь и сейчас. Причем главные критерии эффективности всей команды – удобство пользователя и бизнес-результат. Команда «Рексофт» уверена, что работает на заказчика мечты», – сказал эмоциями Зураб Белый, руководитель практики Java компании «Рексофт».