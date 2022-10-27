CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей Курской области

С начала 2022 г. оператор «Мегафон» модернизировал около 20% базовых станций стандарта LTE в Курской области. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц снизило нагрузку на инфраструктуру в местах с наибольшей плотностью абонентской активности и усилило проникновение радиосигнала внутри помещений.

Благодаря увеличению частотной полосы до 15 МГц выросла емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей. Помимо улучшения качества передачи данных, модернизация сети расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Работы затронули крупные города региона — Курск, Железногорск, Курчатов, Рыльск, Льгов, а также районные центры Поныри, Обоянь, Солнцево, Мантурово, Медвенку, Конышевку, Черемисиново, Прямицыно, Кшенский и Фатеж.

«С начала года инженеры компании провели масштабную работу по улучшению качества передачи данных в регионе. Основная задача модернизации — увеличение емкости сети для снижения нагрузки. Это позволяет большему числу наших абонентов одновременно быть онлайн и дает пользователям стабильно высокое качество голосового соединения и передачи данных. Абоненты уже оценили улучшения и стали активнее пользоваться мобильным интернетом: объем дата-трафика в нашей сети по сравнению с прошлым годом вырос в 1,5 раза», — сказал директор «Мегафона» в Курской области Сергей Чекунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России испытана высокоточная замена GPS

Создана стратегия развития российской мобильной ОС. Нужно урезать ввоз iPhone и раздавать отечественные смартфоны бесплатно

Россия приготовилась к полному отключению от интернета

Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса

Twitter будет продан в течение 3 дней

Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще