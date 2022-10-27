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MyTracker запустила инструмент для автоматической передачи сегментов в рекламные платформы

Система аналитики и атрибуции MyTracker (проект VK) открыла доступ к новому инструменту — «Аудитории». С его помощью маркетологи и издатели могут сегментировать пользователей своих мобильных приложений и веб-сайтов по расширенным обезличенным признакам. Полученные данные можно автоматически загрузить в рекламные системы, чтобы удерживать и вовлекать клиентов.

Для сегментации аудитории доступно несколько параметров: активность в приложении, география, технические характеристики устройств, вероятность оттока и другие признаки. Агрегированные данные помогут повысить точность попадания в целевую аудиторию и выстроить маркетинговые кампании с учетом потребностей пользователей и их прошлого опыта. В зависимости от сегмента в рекламе можно адаптировать предложения и креативы, а также сразу исключать из показа пользователей с высокой вероятностью оттока или устройства с подозрительной активностью, чтобы оптимизировать бюджет.

При добавлении сегментов необходимо настроить интеграцию с рекламной платформой — myTarget или «VK рекламой». Информация об аудиториях обновляется ежедневно и доступна в блоке со статистикой: маркетологи могут анализировать данные по размеру выборки и количеству новых пользователей за выбранный период.

Список партнеров будет расширяться.

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