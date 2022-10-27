«Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России

Покупателям «Сбермегамаркеат» стала доступна доставка безрецептурных лекарств. Первым продавцом, присоединившимся к запуску, стала «Сбер еаптека». К доставке доступен широкий ассортимент безрецептурных лекарств продавца.

Внедрение нового функционала по доставке безрецептурных лекарств на «Сбермегамаркете» началось с тестового запуска в пяти городах: Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Тесты показали, что функционал работает стабильно, поэтому с середины октября 2022 г. доставка безрецептурных лекарств запущена в 64 регионах России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Сбер еаптека» стала первым продавцом, чей ассортимент безрецептурных лекарств доступен с доставкой на «Сбермегамаркете» – в 64 регионах присутствия «Сбер еаптеки» от Калининграда до Владивостока. Для доставки доступны десятки тысяч наименований лекарств и товаров для здоровья. Препараты можно получить в течение двух-трех часов или же забрать с самовывозом. Клиенты с картами Сбербанка при заказе на «Сбермегамаркете» могут оплачивать часть заказа бонусами от «Сберспасибо» и получать бонусы за покупки.

«В первом полугодии 2022 г. количество заказов в категории здоровье увеличилось на 662%. Запуск доставки безрецептурных лекарств — закономерный шаг в масштабировании направления на маркетплейсе. Мы планируем расширять ассортимент и количество подключенных к доставке аптек. Присоединиться к площадке может любая аптечная сеть, которая имеет возможность доставлять безрецептурные препараты своими силами или с помощью подрядчиков. Подключаясь к “Сбермегамаркету”, продавцы смогут пользоваться всеми преимуществами площадки, в том числе — многомиллионной аудиторией и широкой представленностью в регионах», — отметила Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса «Сбермегамаркет».

На «Сбермегамаркете» можно также купить лекарства для животных с доставкой от «Сбер еаптеки». На данный момент на площадке представлено порядка 1000 наименований лекарств и товаров для животных.

Лекарства, требующие рецепта от врача, продавцы могут реализовывать по схеме «Закажи и забери» — когда необходимый товар резервируется через «Сбермегамаркет», а забрать его можно уже через 15 минут в одном из магазинов продавца.

Среди наиболее популярных подкатегорий в категории здоровье у клиентов «Сбермегамаркета»: оптика, витамины, бады и пищевые добавки, лекарственные средства, медицинские приборы и товары для ухода за больными. Чаще всего продукцию этой категории покупают вместе с товарами для красоты и ухода, детскими и зоотоварами, а также продуктами питания.

Наиболее активно покупают товары из категории здоровье жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Свердловской и Нижегородской областей. В большинстве случаев покупатели предпочитали получить товары в ближайших доступных пунктах выдачи заказов (57%), 24,5% — забирали товары самостоятельно из магазинов по предварительному бронированию, а 18,5% — воспользовались доставкой с курьерской службой.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где можно найти более 10 млн товаров более чем от 8000 магазинов в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России.

«Сбер еаптека» — российская интернет-аптека, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно. Ассортимент «Сбер еаптеки» — более 50 тыс. наименований товаров.