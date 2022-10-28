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CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping начала доставлять в Россию одежду шведского бренда H&M.

На витрине CDEK.Shopping представлен ассортимент женской и мужской одежды и обуви этого бренда из европейских стран.

Помимо H&M, на сайте представлена одежда брендов Zara, Uniqlo, Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein, Armani Exchange, Levi's, Nike, Adidas. На платформе также можно заказать около 1,5 тыс. товарных наименований спортивной обуви Nike, Adidas, New Balance, Asics и других брендов.

CDEK.Shopping принимает к оплате российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

По состоянию на 28 октября на платформе доступна к заказу продукция брендов Apple, Samsung, Asus, Sony, Dyson, Lego, Miele и многих других. На данный момент почти две трети оборота CDEK.Shopping составляет электроника, а одежда и обувь — 20%. Доля товаров сегмента «фэшн» (мода) в обороте платформы будет расти по мере расширения ассортимента.

«Брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента — самые востребованные категории в доставке из-за рубежа, — сказал управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров. — Концепция CDEK.Shopping основана на открытии для клиентов из России доступа к оригинальным коллекциям мировых брендов. Российские потребители, заинтересованные в покупке продукции иностранных модных брендов, в том числе категории масс-маркет, зачастую предпочитали шоппинг в зарубежных интернет-магазинах — в том числе потому, что дизайн моделей в магазинах других стран традиционно разнообразнее, чем на российском рынке. Например, линейка Zara Kids всегда была доступна для россиян в минимальном объеме. Точно так же в минимальном объеме в Россию поставляли коллаборации брендов с медийными персонами, стилистами и модельерами. CDEK.Shopping дает россиянам доступ к максимально широкому ассортименту коллекций популярных брендов по привлекательным ценам. Мы сотрудничаем только с проверенными магазинами, поэтому клиенты могут быть уверены в качестве заказываемых товаров».

CDEK.Shopping доставляет товары фэшн-сегмента из Испании, Италии, Германии, Польши и других стран. Средний срок доставки товаров из Европы — 30 дней. Компания рассчитывает оптимизировать логистические маршруты и сократить сроки доставки до 14 дней.

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