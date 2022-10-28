«Мегафон» разогнал мобильный интернет в двух туристических локациях Алтайского края

«Мегафон» улучшил качество сети еще в двух популярных туристических местах Алтайского края – Славгороде и Яровом. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор увеличил скорость мобильного интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оба населенных пункта находятся в Славгородском районе Алтайского края и расположены более чем в 400 км от Барнаула. Неподалеку находятся два соленых озера: Розовое и Яровое, их минеральная вода ценится своими лечебными свойствами. Каждое лето, чтобы повысить иммунитет и просто насладиться уникальной природой «Сибирской Швейцарии», сюда приезжают сотни туристов из разных регионов России. Для того, чтобы и гости, и жители этих локаций могли пользоваться высокими скоростями 4G даже в «высокий» сезон, «Мегафон» модернизировал в Славгороде и Яровом 20 базовых станций.

Оператор запустил дополнительные слои LTE в диапазоне 900 и 2100 МГц. Первый имеет расширенный радиус покрытия, а второй – обеспечивает высокую скорость передачи данных. Благодаря агрегации частотных диапазонов «Мегафону» удалось повысить в этих локациях стабильную среднюю скорость мобильного интернета, которая теперь составляет порядка 20 Мбит/с, а также существенно улучшить надежность работы сети при высоких нагрузках.

«С каждым годом минеральные озера Славгорода и Ярового привлекают все больше путешественников. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является ее важнейшей составляющей. Поэтому “Мегафон” продолжает наращивать скорость мобильного интернета, расширять покрытие и внедрять новые технологии в регионе, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для комфортного отдыха, и для решения рабочих задач», – сказала Мария Занько, директор «Мегафона» на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Анализ обезличенных данных по мобильной активности в сети «Мегафона» в Славгороде и Яровом подтверждает востребованность таких работ: после модернизации потребление интернет-трафика уже выросло на 40%.

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МегаФон – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.