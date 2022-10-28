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Обновленный сервис «Запись к врачу» на «Госуслугах» доступен в 10 пилотных регионах

Минцифры России сообщило о том, что пользователи «Госуслуг» более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса «Запись к врачу».

Новая форма доступна жителям: Астраханской области, Кабардино-Балкарской республики, Калужской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новая функциональность услуги, основанная на технологии «витрины данных», позволила: собирать и анализировать данные о расписаниях специалистов из региональных медицинских систем, чтобы повышать качество этих данных; значительно сократить количество технических ошибок (теперь их менее 1%) с учетом прямой интеграции «Госуслуг» и «витрины данных» региональной медицинской системы; оптимизировать и расширить вариативность пользовательского сценария записи на прием к врачу.

За счет всего этого растет количество успешных записей.

Команда Минцифры продолжает работу по развитию функциональности и масштабированию услуги в регионах России.

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