«Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени

По данным онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и платежного провайдера «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»), в сентябре и октябре 2022 г. спрос на витамины и биологически активные добавки (БАДы) вырос более чем на 60% по сравнению с двумя последними месяцами лета 2022 г.

До этого пиковый спрос был отмечен в марте 2022 г. — прирост заказов тогда составил около 40% в сравнении с февралем. Однако уже в апреле объем продаж витаминов и БАДов вернулся к февральскому уровню и продолжил снижаться вплоть до августа 2022 г.

«Осенью всегда покупают больше витаминов и БАДов. Они помогают организму восполнить запас полезных компонентов, которые летом можно получать из фруктов и овощей или от солнца. И теперь не обязательно идти за витаминами в аптеку — в нашем мобильном приложении и на сайте можно заказать товары более чем из 25 аптечных сетей, выбрать самый выгодный вариант и получить покупку с доставкой до двери», — сказала Татьяна Кончагина, директор направления «Здоровье» в «Сбермаркете».

Какие витамины и БАДы популярны в России

В пятерку самых популярных у россиян витаминов входят витамин C, рыбий жир и Омега-3, а также D и D3. В течение года витамин С обычно занимает первое место по частоте покупок. Однако осенью в лидерах оказывается Омега-3 и витамин D, а С перемещается на третью строчку.

Самый популярный БАД — гематоген. Также часто покупают витамины, полезные для волос, но осенью они уступают лидерство БАДам для иммунитета и желудочно-кишечного тракта. Круглый год популярны витамины, полезные для кожи и сердечно-сосудистой системы.

Среди производителей витаминов и БАДов первое место по продажам занимает Haas, далее идут «Русский витамин» и «Эвалар».

Несмотря на то, что есть региональная специфика спроса на витамины и БАДы, в пяти городах из шести лидером по количеству покупок стал «Гематоген Русский» и витамин С бренда Haas с лимоном. За ними следуют аскорбиновая кислота в таблетках и драже «Ревит». Также довольно часто покупают рыбий жир и витамин D3 от бренда Mirolla. А в Москве, в отличие от всех остальных городов, в пятерку популярных товаров входит еще и «Глицин форте» марки «Витамир» со вкусом вишни.

Драйвер развития аптечного онлайн-бизнеса

Аналитика платежей с 1 сентября по 24 октября 2022 г. по всем регионам России показала, что число покупок медикаментов выросло на 8% относительно аналогичного периода в 2021 г. При этом платящих клиентов стало на 6% меньше. Обороты онлайн-площадок увеличились на 40%. Средний чек по России вырос на 30%, до 1 445 руб. В сравнении с другими месяцами 2022 г. осенью количество покупок увеличилось на 27%, обороты интернет-магазинов — на 53%, а число плательщиков — на 15%.

«Онлайн-продажа безрецептурных лекарств — это большой шаг к тому, чтобы медикаменты стали доступнее для населения, включая маломобильных граждан. Маркетплейсы могут предоставить свои онлайн-витрины небольшим аптечным брендам без сайтов, что обеспечит им дополнительную поддержку», — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney».

С сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г. стабильно растет количество интернет-магазинов, продающих лекарственные средства через «ЮKassa». Ежемесячно их становится на 2% больше, а обороты платежей увеличиваются на 7%.

Как платят за медикаменты

В январе-октябре 2022 г. медикаменты чаще всего оплачивали банковскими картами — на этот способ пришлось 94% платежей. Еще 5% покупок были оплачены через SberPay, 1% — кошельками «ЮMoney».

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

«ЮMoney» — сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки. Команда компании работает в платежной индустрии 20 лет.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «Юмани».