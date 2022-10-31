Для вузов и школ SberJazz стал на 40% дешевле

«Сбер» сделал свой сервис видеоконференций SberJazz еще более доступным для учебных заведений. Теперь российские школы, техникумы и университеты могут подключить его корпоративные лицензии по специальному тарифу на 40% дешевле стандартного. А за годовую подписку — получить три месяца в подарок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка»

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» Сбербанка: «Мы понимаем, насколько важную роль играет качественное образование в жизни страны и всех ее граждан. И рады, что разработанные нами технологии и сервисы помогают усовершенствовать учебный процесс, дают и учителям, и ученикам новые возможности. Многие вузы и школы уже используют SberJazz в учебном процессе. Поэтому “Сбер” предложил образовательным учреждениям специальный корпоративный тариф — на 40% дешевле стандартного».

В SberJazz есть два вида лицензий, которые подходят любым учебным заведениям. Тариф «Бизнес» — до 100 учетных записей — за 4800 руб. в год за одну лицензию по специальному тарифу. И тариф «Корпоративный» — более 100 учетных записей — за 6600 руб. в год по специальному тарифу. При необходимости можно увеличить количество лицензий и передавать их между преподавателями и учащимися.

Благодаря инструментам SDK и API сервис можно встроить в любые образовательные платформы, мессенджеры, порталы и другие корпоративные системы для общения.

Пользователи с корпоративными лицензиями могут приглашать на встречу до 200 участников без ограничений по времени, включать шумоподавление, получать автоматическую текстовую расшифровку диалогов, создавать закрытые встречи, запрещать запись видеовстреч, включать и выключать микрофоны, применять корпоративную авторизацию по логину и паролю и многое другое.

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