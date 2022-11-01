«Контур.толк» поддержит вузы, которым закрыли доступ к зарубежным сервисам видеоконференций

Сервис видеоконференций «Контур.толк» откроет на месяц бесплатный доступ к возможностям решения.

В «Контур.толке» вузы смогут проводить онлайн-занятия любого масштаба до 200 участников одновременно. Студентам и преподавателям доступна не только видеосвязь, но и обмен сообщениями и файлами в чате, демонстрация презентаций, рисование на экране и многое другое. Каждое собрание можно модерировать: удалять и добавлять участников, отправлять их в разные виртуальные комнаты, включать и выключать микрофоны. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Павел Скрипниченко, руководитель «Контур.толка»: «Мы хотим поддержать вузы в трудный период. Понимаем, что часть учебных процессов сейчас проходит на онлайн-площадках, а значит, аннулирование лицензий зарубежных сервисов негативно скажется на обучении. Наше предложение позволит проводить преподавателям занятия и конференции на качественном уровне. На изучение сервиса у студентов и преподавателей не уйдет много времени: у “Контур.толка” простой и понятный интерфейс. Подключиться к нему можно через приложение или браузер».

«Контур.толк» — российский сервис видеоконференций, внесен в реестр отечественного ПО. Акция для вузов уже доступна. Она продлится до 15 декабря 2022 г. Воспользоваться ей смогут новые клиенты сервиса.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.