В корпоративном мессенджере eXpress вышло масштабное обновление видеоконференций

Все возможности конференций уже доступны корпоративным пользователям eXpress. Главное в новой версии – виртуальные комнаты, планирование видеоконференций, отправка приглашений на e-mail и многое другое. Обновление позволяет заменить Zoom и Microsoft Teams без дополнительных инструментов.

Привычных западных платформ для конференций на рынке больше не будет. А те, что до сих пор работают, в скором времени перестанут. Вопрос общения по видео закрывает новая версия eXpress. Компаниям не нужно устанавливать дополнительные инструменты для онлайн-совещаний.

С обновлением в корпоративном мессенджере eXpress появились все необходимые функции. Это мгновенные встречи, планирование конференций с отправкой приглашений на электронную почту и добавление событий в календари. Для регулярных совещаний в eXpress есть виртуальные комнаты, которые не исчезают после завершения звонка.

Присоединиться к конференции можно также по ссылке-приглашению. Подключиться по ней может любой пользователь, даже если он не зарегистрирован в eXpress. При необходимости любую конференцию можно отредактировать или удалить.

«Западных сервисов для конференций нет или скоро не будет. Срок замещения – недели, максимум месяцы, – отметил CEO eXpress Андрей Врацкий. – Обновление нашей платформы закрывает вопрос о том, как работать без Zoom или MS Teams. В eXpress, без установки дополнительных инструментов».

В новой версии мессенджера появился каталог открытых чатов и корпоративных ботов. С его помощью сотрудники могут просмотреть список групповых чатов компании и начать общаться с коллегами в любом из них. В каталоге можно также в один клик начать работать с доступными чат-ботами.

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eXpress – платформа корпоративных коммуникаций и мобильности, которая включает в себя мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также единое окно бизнес-приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании.