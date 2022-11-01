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В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью

В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме заработали пять дополнительных бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: «Помогите найти машину»; «Общаюсь только текстом»; «Не говорю, но слышу»; «Буду с инвалидным креслом»; «Перевозка собаки-поводыря».

Информация о выбранной опции отобразится в карточке заказа у водителя. Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальными опциями, он может отказаться от поездки. Например, в багажном отсеке может быть недостаточно места, если в автомобиле установлено газобаллонное оборудование.

Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать на всём протяжении поездки, где выбраны специальные возможности. Например, незрячему пассажиру может понадобиться помощь в поиске автомобиля и посадке в салон, а в пункте назначения его нужно сориентировать и рассказать, что находится неподалеку.

Помимо подсказок, водителям помогают информационные материалы. В них есть практические рекомендации, как правильно сложить инвалидное кресло, чтобы разместить его в багажнике, какие документы необходимо запросить для перевозки собаки-проводника.

В подготовке всех материалов для водителей участвовали организации-партнёры благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом»: «Подарок ангелу», фонд «Обнажённые сердца», АНО «Физическая реабилитация», учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» и РБОО «Центр лечебной педагогики».

Подопечные фондов-партнеров социального проекта «Помощь рядом» были первыми, кто использовал опции из списка «Специальных возможностей» при заказе такси. Отзывы помогли доработать опции, сервис продолжит совершенствовать их с учётом обратной связи и от других пользователей.

Сейчас заказать через приложение «Яндекс Go» поездки со специальными возможностями можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Воронеже. Постепенно эта функция станет доступна пользователям во всех городах России, где работает сервис.

Запуск нового экрана специальных возможностей – ещё один поступательный шаг в развитии сервиса, который позволит сделать заказ поездки на такси с «Яндекс Go» доступными и удобными для самого широкого круга пользователей.

Осенью 2021 г. интерфейс приложения «Яндекс Go» был адаптирован для незрячих.

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