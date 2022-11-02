Meetings вместо Zoom. Крупный девелопер «Инград» поделился опытом запуска дистанционных продаж

ГК «Инград» — крупная девелоперская компания, в портфеле которой более 2,7 млн. м² жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса. Во время пандемии группа компаний «Инград» перешла к смешанному формату работы: многих сотрудников перевели на удаленку частично или полностью. Цифровизация процессов продолжилась в 2022 году. Онлайн-платформы для командной работы и взаимодействия с клиентами стали одним из приоритетов развития.

Сначала корпоративным решением был Zoom, но уже в марте компания столкнулась со сложностями оплаты сервиса и непредсказуемостью его дальнейшей работы. Ограничения привели к поиску альтернативы на российском рынке. «Инград» протестировал несколько решений и остановился на Webinar Meetings.

Задача: наладить работу удаленного канала продаж

Платформа Webinar Meetings привлекла несколькими преимуществами:

Облачное решение. Чтобы клиентам не приходилось устанавливать дополнительное ПО и регистрироваться, организаторы искали браузерное решение с возможностью подключения с любого устройства.

Быстрый запуск. Возможность запустить встречу в один клик и пригласить участников, отправив им ссылку.

Открытый API. ГК «Инград» проводит совещания и встречи на собственном портале, где специалисты авторизуются, оставляют заявки и резервируют переговорные онлайн-комнаты к назначенному времени.

Лицензионная политика. Гибкая сетка тарифов Webinar Meetings позволяет выбрать лицензию с нужным количеством администраторов, чтобы каждый специалист мог самостоятельно организовывать и проводить встречи.

«Раньше менеджеры консультировали клиентов в офисе или по телефону. Не все готовы тратить время на поездки, а во время звонка невозможно показать материалы и установить визуальный контакт с покупателем, — рассказывает директор Департамента автоматизации и информационных технологий ГК «Инград» Николай Протопопов. — Поскольку сейчас многие процессы удобнее реализовать онлайн, бизнес решил, что пришло время развивать удаленные продажи».

Решение: запустить коммуникацию на платформе Webinar Meetings

«Инград» использует платформу Webinar Meetings для решения двух основных задач:

Онлайн-встречи с клиентами. Клиент оставляет заявку на проведение встречи на сайте компании, выбирает удобное время и получает ссылку. Время бронируется на внутренней CRM-системе и Webinar Meetings одновременно. В назначенный час менеджер встречается с клиентом онлайн, консультирует и показывает объекты.

Контроль качества. Отдел контроля качества проверяет записи прошедших мероприятий и корректирует сценарий проведения встреч, чтобы менеджеры могли лучше подстроиться под запросы клиента.

Результаты: около 500 онлайн-встреч ежемесячно и рост конверсии

Платформа Webinar Meetings стала ключевым инструментом в коммуникации с клиентами. Выбранный тарифный план позволяет подключить к системе 30 администраторов, которые самостоятельно запускают онлайн-мероприятия. При этом в расписании практически нет свободных мест — сотрудники ГК «Инград» проводят до 15 встреч и совещаний ежедневно.

500 онлайн-мероприятий в месяц

Свыше 1000 участников ежемесячно

Онлайн-встреча эффективнее телефонного звонка

Внутренний анализ каналов коммуникации показывает, что конверсия по результатам онлайн-встречи выше, чем после телефонного разговора с клиентом.

«Webinar Meetings — это один из инструментов, который помогает нам подстроиться под возможности и пожелания клиента и увеличить продажи. Тенденция понятна: личные встречи более затратны по ресурсам для обеих сторон, — констатирует Николай Протопопов. — Клиент должен выделить время на поездку, а компания — содержать офис продаж и сотрудников. С другой стороны, есть более комфортный способ, близкий к реальности — консультация в онлайн-формате».

Платформа Webinar Meetings сохраняет записи встреч и позволяет обмениваться файлами

Основными требованиями компании «Инград» к системе ВКС были удобный функционал, стабильность и простота использования. Кроме того, оказались полезными две возможности платформы Webinar Meetings:

Автоматическая запись встреч. Помогают отделу контроля качества прорабатывать сценарии встреч. Кроме того, записи совещаний с подрядчиками сохраняют в качестве протокола, чтобы избежать неоднозначного или неправильного трактования обсуждаемых вопросов.

Загрузка файлов и мультимедиа. Чтобы клиенты получили полноценное представление об объектах, менеджеры используют на онлайн-встречах различные материалы, буклеты и видеоролики.

Планы на будущее: развивать формат онлайн-коммуникаций

На данный момент в компании довольны конверсией онлайн-встреч и рассчитывают развивать это направление. Со временем ГК «Инград» планирует запустить полноценный цикл сделки в онлайне без посещения клиентами офисов. В этом случае каждый этап консультации потребует визуального контакта с клиентом, в чём и поможет Webinar Meetings.





