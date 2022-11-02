«Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой

В «Одноклассниках» появились игры внутри чата со службой поддержки – теперь пользователи смогут сыграть в игру во время ожидания ответа от саппорта. Это очередной шаг для повышения лояльности пользователей соцсети.

Геймификация в чате с поддержкой поможет пользователям интересно провести время в период ожидания ответа сотрудника. Чтобы воспользоваться новой опцией в ОК при обращении в службу поддержки, достаточно нажать на кнопку «Играть» в чате. Из вкладки с игрой можно в любой момент вернуться в диалог, при этом результат игры сохранится. Функциональность доступна как владельцам смартфонов на Android, так и в мобильной и десктопной версиях ОК. В ближайшее время линейка игр пополнится.

Ежедневно служба поддержки ОК обрабатывает более 15 тыс. обращений, реакция на вопросы составляет в среднем две секунды. В течение тестового периода 20% пользователей, у которых время ожидания занимало больше минуты, заходили в игры и проводили в них в среднем четыре минуты. Игры стали новым этапом развития общения внутри чатов со службой поддержки. Месячная аудитория мобильных игр в ОК превышает 13 млн человек.

ОК уделяют особое внимание поддержке пользователей и регулярно работают над ее технологическим развитием. Многие процессы в Службе поддержки уже автоматизированы – около десяти тысяч обращений решает бот «Ася». Помощь сотрудника необходима только в случае обработки фотографий в вопросах восстановления доступа.