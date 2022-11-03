«Контур.толк» попал в программу поддержки Минцифры

Сервис видеоконференций «Контура» вошел в программу Минцифры по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей «Контур.толк» станет дешевле на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Меру поддержки Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало, чтобы ускорить процесс цифровизации в стране. Российский фонд развития информационных технологий в свою очередь будет компенсировать ИТ-компаниям недополученные средства и выделять субсидии.

Благодаря этому предприниматели смогут покупать «Контур.толк» за половину его стоимости: от 4500 руб. за год. Для льготы нужно состоять в едином реестре малого и среднего предпринимательства, иметь годовой доход до 2 млрд руб., обладать штатом до 250 сотрудников и быть новым клиентом «Контур.толка». Подключить сервис со скидкой предприниматели смогут на сайте сервиса.

Павел Скрипниченко, руководитель «Контур.толка»: «Сотрудничество “Контур.толка” с Российским фондом развития информационных технологий — прекрасный пример, когда государство, разработчики и бизнес объединяются друг с другом, чтобы быстрее достигать своих целей. Предприниматели получают качественный продукт, ИТ-компания — новых клиентов, государство создает условия для роста экономики. Мы рады таким союзам и видим в них большой потенциал».

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«Контур.толк» — российский сервис видеоконференций. Встречи в нем не ограничены по времени, а в одной виртуальной комнате могут находиться до 200 человек сразу. К конференции в «Контур.толке» можно подключиться через браузер или приложение. Во время мероприятия собеседники могут делиться в чате сообщениями и файлами, демонстрировать презентации, транслировать конференции для широкой аудитории на сторонних площадках.

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. .Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.