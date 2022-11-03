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Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС

С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступен компаниям, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). С ним бизнесу будет проще организовывать корпоративные поездки на такси и оформлять закрывающие документы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью этого продукта вести отчетность удобнее: документы и чеки после поездок автоматически появляются в личном кабинете «Яндекс Go» для бизнеса. Для подключения компании достаточно заполнить короткую форму на сайте «Яндекс Go» для бизнеса. После регистрации нужно пополнить баланс в личном кабинете — и можно заказывать такси.

У «Яндекс Go» есть также расширенная версия продукта для бизнеса. Он позволяет не только организовывать корпоративные поездки на такси, но и решать другие задачи — например, заказывать готовую еду для сотрудников, канцтовары и оргтехнику в офис, арендовать автомобили, оплачивать бензин на заправках. В расширенной версии продукта есть также гибкая система настроек для на такси. К примеру, можно выбрать геозоны, в пределах которых доступны корпоративные поездки, а также дни недели, в которые сотрудники могут заказывать машины. К такой версии продукта могут подключиться и небольшие компании, но для поездок на такси, заказанных с его помощью, действует НДС.

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