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Пособие по беременности и родам для потерявших работу можно получить на «Госуслугах»

Если беременная или недавно ставшая мамой женщина лишилась работы из-за закрытия предприятия, она может оформить пособие в онлайн-режиме на «Госуслугах». Сервис запущен Минцифры России совместно с ПФР. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для кого услуга

Услугу может получить беременная или родившая женщина, а также женщина, усыновившая одного или нескольких детей до трех месяцев, если она потеряла работу в связи с ликвидацией организации и встала на учет в службу занятости в течение 12 месяцев.

Пособие назначат, если вы уволены по причине: ликвидации организации, в которой работали; закрытия ИП; прекращения полномочий нотариуса частной практики;

прекращения статуса адвоката; прекращением деятельности иными физлицами, чья деятельность лицензирована.

Обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

За какой период выплачивается пособие

Стандартный отпуск – 140 дней. В случае осложненных родов – 156 дней. При рождении двух и более детей – 194 дня. При усыновлении одного ребенка – со дня усыновления до истечения 70 дней со дня рождения. При одновременном усыновлении двух и более детей – со дня усыновления до истечения 110 дней со дня рождения детей.

Как подать заявление

1. Войдите под своей учетной записью на «Госуслуги», выберите сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин».

2. Подтвердите ваши данные, введите при необходимости данные полиса ОМС.

3. Выберите способ получения пособия: на счет в банке или почтовым переводом.

4. Отправьте заявление.

Если каких-то сведений не будет хватать, их нужно будет предоставить в отделение ПФР лично. Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за границей, решение суда об усыновлении и другие.

Уведомление о необходимости принести документы придет в личный кабинет. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления.

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