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«Самокат» запустил чат-бот с советами и рекомендациями по питанию

Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил чат-бот «К еде нежно». Каждый день в нём будет публиковаться полезная информация о правильном питании. Там же будет появляться подборка продуктов и предложений со скидками на товары собственной торговой марки сервиса. Советы и рекомендации по правильному питанию помогли составить нутрициолог Дарья Дудко и диетолог Анна Турушева.

С помощью проекта пользователи смогут узнать, что лучше выбрать на завтрак или для перекуса, как правильно сочетать продукты и много другой полезной информации. В бот добавлены карточки с важной информацией по каждой из тем. Их пользователи смогут сохранить для дальнейшего использования. Также в боте доступны промокоды на заказы в «Самокате».

Нутрициолог Дарья Дудко в рамках проекта рассказала, каких правил здорового питания стоит придерживаться и как составить сбалансированный рацион.

«Один из классических законов здорового питания, так называемое, “правило тарелки”. Ключевое в этом правиле то, что овощи должны занимать примерно половину тарелки в каждом из основных приёмов пищи. Вторую половину делят между собой сложные углеводы и качественный белок. Качественный белок – это белок, в котором содержатся все необходимые организму аминокислоты. Они есть в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Поэтому при соблюдении, например, вегетарианского образа питания нужно помнить ряд определённых правил, чтобы получать все нужные аминокислоты из растительного белка. Также важно помнить о фруктах, качественных жирах, чистой воде и физической активности в течении дня», — сказала Дарья Дудко, нутрициолог.

«Главный лейтмотив всех рабочих процессов «Самоката «— забота. В том числе это забота о комфорте и здоровье наших пользователей. Надеемся, что новый чат-бот поможет не только выработать пищевые привычки, но и открыть для себя новые вкусы полезных продуктов», — сказал Кирилл Данн, креативный продюсер проектов собственных торговых марок «Самоката».

Бот генерирует универсальные рекомендации. Если у пользователя есть сомнения, что ему подойдёт та или иная пищевая привычка или рекомендация, лучше проконсультироваться с врачом.

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