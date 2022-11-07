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Компания ITOGO объявляет запуск сервиса партнерских продаж

Реселлер электроники и бытовой техники ITOGO (входит в группу «Ланит») запустил сервис партнерских продаж для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Функционал платформы строится вокруг бизнес-экосистемы продуктов, в основе которых лежит идея поддержки развития предпринимательской деятельности в России. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На текущий момент запущены две программы: «Партнеры ITOGO» (для самозанятых и индивидуальных предпринимателей) и «Бизнес-партнеры ITOGO» (для организаций любой правовой формы). Пользователи могут выбрать свой формат сотрудничества в зависимости от персональных целей и потребностей.

Для участия в первой программе будущим участникам необходимо ознакомиться и принять соглашение на этапе регистрации в системе. Для бизнес-партнеров все условия фиксируются в договоре на оказание услуг.

Процесс в обоих случаях строится одинаково: менеджер оформляет заказы на технику для своих клиентов через личный кабинет на платформе реселлера. За каждый доставленный заказ выплачивается вознаграждение на указанные реквизиты или расчетный счет компании в обозначенные сроки.

Татьяна Клименко, директор проекта ITOGO: «Сейчас ключевая цель команды – трансформировать клиентский опыт и построить на его основе совершенно новую онлайн-платформу B2B-продаж. В перспективе мы хотим создать экосистему партнерских продуктов с концепцией «все продают всем». В планах до конца года подключить реферальную программу, расширить ассортиментную матрицу на сайте и дать партнерам возможность продавать товары физическим лицам в рамках площадки ITOGO».

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ITOGO – интернет-магазин, закрывающий потребности корпоративных клиентов в комплектации офисов электроникой, компьютерной и бытовой техникой. Инвестором выступил корпоративный венчурный фонд LANIT Ventures. Ассортимент ITOGO формируется на базе российских широкопрофильных ИТ-дистрибуторов России Treolan и diHouse, входящих в группу компаний «Ланит». Сервис дает возможность как приобрести конкретные позиции и комплекты техники, так и подобрать оборудование по техническим требованиям.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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