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Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника

Услуги по ремонту оборудования и оргтехнику чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют данные сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» на цифровой платформе МСП.РФ.

Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, профессиональное обучение, спецоборудование и инструмент, а также лицензионное программное обеспечение.

Около 230 представителей МСП-сектора за шесть месяцев работы сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» заключили более 700 договоров поставок своей продукции и оказания услуг почти на 1,16 млрд руб.

Сейчас на цифровой платформе уже представлена информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков. Данные аккумулируются из 30 источников, включая электронные торговые площадки (ЭТП), их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков.

«Для предпринимателей, особенно представителей микробизнеса, сервис “Витрина закупок малого объема” — простой и короткий путь к стабильному рынку сбыта. Это особенно важно в условиях санкций, когда возможности бизнеса для реализации продукции и услуг ограничены. Кроме того, малые закупки — это полезный опыт для тех, кто планирует заниматься поставками по 223-ФЗ. Они проходят без торгов и других долгих процессов. Так как требования к участникам закупок малого объема минимальны, выполнить их по силу даже поставщикам-новичкам. Кроме того, на МСП.РФ мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь с документами и подбором подходящих закупок через сервис “Гид по закупкам”», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе тех, кто воспользовался возможностями цифровой платформы МСП.РФ и стал поставщиком в рамках закупок малого объема, компания из Уфы, которая заключила договоры более чем на 36 млн рублей на поставку измерительных приборов, преобразователей давления и другого оборудования. На сумму свыше 26 млн руб. московская фирма теперь поставляет бумагу.

Сервис «Витрина закупок малого объема» был запущен на МСП.РФ в апреле 2022 г. Он создавался совместно с ЭТП. По данным корпорации МСП, чаще всего пришедшие с цифровой платформы предприниматели пользовались электронной торговой площадкой ГПБ (около 370 договоров), площадкой «Росэлторг» (более 200), АГЗРТ (51), «ТЭК-Торг» (40) и «Сбер-АСТ» (39).

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 трлн руб. к 2024 г.

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