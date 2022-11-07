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МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетом

МТС совместно с Волгоградским государственным техническим университетом завершили очередной этап цифровизации студенческих общежитий, обеспечив их Wi-Fi-доступом. Теперь студенты учебного заведения смогут пользоваться высокоскоростным интернетом для участия в онлайн-лекциях, подготовки к занятиям и общения с друзьями и близкими. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Беспроводной интернет стал доступен студентам в общежитиях на проспекте Ленина, 50 и улице Рабоче-Крестьянской, 21 в Волгограде. Это позволит учащимся университета пользоваться более быстрым интернетом для работы с информационно-образовательными источниками, прохождения онлайн-курсов, общения с преподавателями и близкими не только в стенах вуза, но и в общежитиях.

«Роль качественного интернета сейчас невозможно переоценить, он необходим, как для эффективного поиска информации и учебы, так и для комфортной жизни и социализации студентов. Как мы видим по аналитике, студенты оценили возможности Wi-Fi в общежитиях и в среднем в месяц точками доступа пользуются свыше 75% учащихся», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«На сегодняшний момент в техническом университете на очной форме обучается около 7000 студентов, среди них не только жители Волгограда, но и ребята из других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Для всех иногородних и иностранных студентов, которые проживают в наших общежитиях, особенно важен стабильный интернет для получения информации, учебной деятельности и, самое главное, общения со своими родными и близкими. Мы стремимся создать все условия для студентов ВолгГТУ, чтобы жить и учиться в стенах нашего университета им было комфортно. И конечно, в ближайших наших планах продолжить тесное взаимодействие с компанией МТС по обеспечению всех общежитий вуза WiFi-доступом», - отметил ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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