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На VK Play зарегистрировано более 7 млн аккаунтов с момента запуска площадки

С момента запуска игровой площадки VK Play в апреле 2022 г. на ней появилось более 7 млн новых аккаунтов. Самыми популярными жанрами среди пользователей являются шутеры, MMORPG, стратегии, симуляторы и фермы. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Play работает над созданием удобных сервисов для пользователей. Недавно компания представила собственное мобильное приложение VK Play App, которое поможет настроить дополнительную защиту аккаунтов и сделает взаимодействие с площадкой и ее сервисами более безопасным. В приложении пользователи смогут получать различные подарки и бонусы.

«Когда мы запускали VK Play, нашей целью было создать игровую площадку, которая стала бы единой точкой доступа для аудитории ко всем игровым и околоигровым сервисам в стране. Сейчас мы видим, как растет аудитория VK Play, причем сразу по нескольким направлениям — это и игроки, и киберспорт, и стримы. Такое доверие пользователей означает, что мы движемся в правильном направлении. Мы продолжаем развивать VK Play, делать площадку еще более комфортной, и в ближайшее время пользователей ждет много интересных новостей», —‎ сказал Василий Магурян, CEO VK Play.

VK Play также представила более подробные данные по аудитории площадки: больше всего на VK Play играют мужчины — 63%, женщины составляют 37%. Самой распространенной возрастной группой является категория 25-45 лет среди мужчин (27%) и женщин (15%), затем старше 46 лет (22% у мужчин и 18% у женщин) и младше 24 лет (14% у мужчин и 4% у женщин). Наибольшее количество пользователей — 89% — из России, также площадкой пользуются игроки из Казахстана и Беларуси.

В 2022 г. игровая площадка VK Play запустила несколько ключевых сервисов и инициатив: для стримеров стала доступна бета-версия платформы VK Play Live, где возможно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве , создание платных подписок на канал стримера от 10 руб. и выше и др. Комиссия составляет 10% на все платные подписки. Для поклонников киберспорта проводятся кибертурниры VK Play Cup по Warface. Для разработчиков VK Play также предлагает выгодные условия: комиссия в 5% (95% выручки от размещения игры на площадки получает разработчик).

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и др.

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