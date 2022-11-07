«Ростелеком» и хоккеисты «Трактора» открыли новый сезон оптической стройки в Челябинской области

Компания «Ростелеком» открыла новый сезон строительства оптических линий связи на Южном Урале. Первым объектом для подключения стал жилой дом Челябинска в ЖК «Ньютон» на Комсомольском проспекте, 141. После его сдачи жители 132 квартир смогут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. В презентации старта нового сезона стройки приняли участие хоккеисты клуба «Трактор»: нападающий Владимир Ткачев и защитник Сергей Телегин. Они самостоятельно сварили оптический кабель и поделились впечатлениями о работе специалистов связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Челябинскую область можно уверенно назвать оптическим регионом. Для того чтобы южноуральцы могли пользоваться высокоскоростным интернетом, наши сотрудники построили около 15 тыс. километров линий связи, обеспечив доступ к глобальной сети для 85% домохозяйств. Длины кабеля хватит, чтобы пять раз охватить периметр границ области. Столица оптической стройки – Челябинск, где наша команда провела уже около 4000 километров линий связи. Поэтому торжественный старт оптического строительства состоялся именно здесь. Жители 43 новостроек Челябинска уже сегодня могут пользоваться нашими услугами. В планах до конца этого года провести интернет еще в девять многоэтажек областного центра».

Затяжку оптики в новостройку вместе со специалистами связи совершили игроки клуба «Трактор» Владимир Ткачев и Сергей Телегин. Хоккеисты помогли работникам связи проложить кабель, проверить работоспособность сети, а также приняли участие в мастер-классе по сварке оптики.

Нападающий ХК «Трактор» Владимир Ткачев: «На мероприятии “Ростелекома” мне впервые предложили сварить оптический кабель. Это новый хороший опыт и интересные необычные ощущения. Проводя параллели с игрой на льду, скажу, что определенная схожесть есть: выплеск адреналина, стремление добиться максимального результата — все это объединяет две наших сферы. Единственное, что средняя скорость шайбы во время броска составляет 120-130 км/ч, а скорость интернета по оптике, как мне рассказали, в несколько раз выше. Хорошо, что именно такая высококачественная связь позволяет зрителям без помех болеть за “Трактор” в онлайн-формате».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.