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Рунет захватывают боты: эксперты зафиксировали рекордный рост

Специалисты российской рекламной сети SlickJump зафиксировали рекордное увеличение числа «ботов» (сокращенно от «робот») – небольших программ для автоматического выполнения определенных задач. По данным специалистов, начиная с ноября 2021 г. число «ботов» в российском сегменте интернета выросло с 2-3% до 23%. Для Рунета это рекордный показатель активности бот-систем. Об этом CNews сообщили представители SlickJump.

Роботы или сокращенно «боты» – это специализированные программы, которые могут выполнять разные задачи, от индексации сайтов и поиска информации до распространения спама и взлома учетных записей пользователей. Эксперты по защите цифровых данных разделяют ботов на несколько групп, по типу и задачам. Например, самая крупная группа «ботов» – это вредоносные программы, которая собирают данные пользователей или организуют компьютеры в специальные ботнеты для атаки на сайты и сервисы. Кроме этого «роботов» используют для поиска уязвимостей, мониторинга трафика, есть боты-пауки или поисковые роботы, билетные «боты» и «боты»-загрузчики.

Повышение активности «ботов» в Рунете, по словам специалистов – это результат сразу нескольких трендов, которые наблюдаются в последнее время. В первую очередь, выросла частота хакерских атак и активность «ботов» нацеленных на сбор персональных данных, поиск ключей доступа к различным ресурсам. Эксперты в SlickJump отмечают, что на повышение активности бот-систем в Рунете могли повлиять и поисковые гиганты, такие как Google и «Яндекс», меняя алгоритмы индексации сайтов в интернете с помощью поисковых «бот-систем». Специалисты уверены, что смена алгоритмов влияет на численность поисковых «ботов», их стало значительно больше.

«Отслеживание активности «ботов» в российском интернете ведется с начала 2000 годов. Как правило, исследования и аналитика на эту тему сосредоточена на рекламной активности роботов в сети, а частности, накрутке рекламных аккаунтов в социальных сетях, поддержке рекламных сообщений или повышении посещаемости сайтов. Сеть SlickJump внимательно отслеживает технологии создания программ-роботов и их активность в интернете, так как это влияет на оценку трафика и общую стратегию продвижения в Рунете товаров и услуг», – сказал исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков.

По его словам, увеличение числа «ботов» в Рунете не позволяет пока составить четкую картину изменения потребления контента в связи с происходящими в мире событиями.

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SlickJump – российская компания, разработчик одноименной платформы контекстной рекламы, базирующейся на интеллектуальных алгоритмах анализа смысловой составляющей контента. Платформа объединяет редакторские площадки Рунета с одной стороны, и фармацевтические, FMCG- и автомобильные бренды – с другой.

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