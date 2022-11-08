CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Авторы и сообщества «Вконтакте» за год увеличили заработок на 88%

Социальная сеть «Вконтакте» сообщила о значительном росте числа групп и публичных страниц в III квартале 2022 г., а также заработка авторов с помощью официальных инструментов соцсети. Количество созданных сообществ «Вконтакте» увеличилось на 28% год к году.

Просмотров ленты стало больше на 45%. Также благодаря росту активности аудитории и развитию алгоритмов выросло количество подписок: за год пользователи на 25% чаще стали вступать в сообщества.

Особое внимание соцсеть уделила заработку авторов. Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «Вконтакте» (монетизация видео, партнёрская программа, VK Donut и другие), в III квартале выросла на 88% год к году. Платформа VK Donut позволяет монетизировать контент с помощью ежемесячной подписки: в ней могут быть эксклюзивные материалы, ранний доступ к новинкам, закрытым конкурсам, встречам и акциям. За три месяца, с июля по сентябрь, авторы заработали с помощью VK Donut 126 млн руб. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Количество сообществ, которые используют платформу, выросло в 1,5 раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, увеличилось более чем в 2 раза.

Также Команда «Вконтакте» продолжает развивать направление монетизации видео. Недавно соцсеть представила возможность монетизировать прямые эфиры. Благодаря этому и другим продуктовым улучшениям общий месячный заработок сообществ с помощью монетизации видео вырос в 10 раз за последний год. К программе уже присоединилось более 15 тыс. сообществ.

В III квартале 2022 г. началось тестирование ещё одной возможности заработка для сообществ: за счёт публикаций историй и клипов «Вконтакте». Увеличить доход этими инструментами можно в обновлённой партнёрской программе.

Ранее в этом году «Вконтакте» запустила программу поддержки авторов. В марте и апреле соцсеть не взимала с сообществ комиссию за использование инструментов монетизации. Благодаря программе поддержки и повышению активности на площадке во II квартале 2022 года, сообщества, использующие официальные инструменты монетизации «Вконтакте», увеличили доход на 116% год к году.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

«Мой офис» стал работать в почте Mail.ru

«Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете

Программисты ополчились на Microsoft. От корпорации требуют миллиарды долларов за воровство кода

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще