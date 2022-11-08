«Мегафон» модернизировал сеть в одном из крупнейших аутлетов России

«Мегафон» модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача», расположенного в Котельниках. В результате на площади около 40 тыс. кв. м скорость мобильного интернета увеличилась вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инфраструктуру модернизировали как на территории аутлета, так и в близлежащем жилом комплексе «Белая дача парк» - это строящийся объект, в котором часть домов уже введена в эксплуатацию. Вместе с расширением жилого комплекса растет и нагрузка на сеть в новых домах и в аутлете. Модернизация была завершена в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж, когда число посетителей магазинов увеличивается.

Технические специалисты «Мегафона» установили современное оборудование на базовых станциях и задействовали новые частотные диапазоны, чтобы исключить места со слабым покрытием сети, в первую очередь в зданиях, в которых расположены магазины: они имеют множество перегородок, препятствующих проникновению сотового сигнала. Это дало возможность вдвое ускорить мобильный интернет и предоставить абонентам качественную голосовую связь, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«Мегафон» продолжит улучшать связь на территории жилого комплекса. В начале 2023 г. запланировано увеличение числа базовых станций. Всего за 10 месяцев 2022 г. сеть была модернизирована в 150 жилого комплексах Москвы и области.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.