Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта

Российская NeuroTech-компания Neuro.net разработала человекоподобного голосового помощника для web-сайтов Web Personal Assistant (Web PA). Теперь пользователю сайта, в котором есть Web PA, не нужно вслепую искать нужную услугу или товар – достаточно просто поговорить с цифровым ассистентом.

Помощник проконсультирует по всем вопросам работы компании, поделится информацией о продуктах / услугах и их применении. Ассистент поможет выбрать нужную модель товара, предложит сопутствующие товары, добавит их в корзину и расскажет о новинках, акциях и условиях прямо на сайте – все, что обычно делают специалисты по работе с клиентами, менеджеры по продажам или консультанты в точках продаж.

Такого голосового помощника можно разместить на лендинг сложного продукта или сервиса, чтобы помочь пользователям разобраться с функционалом и более детально рассказать о всех преимуществах и особенностях работы.

Web PA – человекоподобный виртуальный ассистент. Он сам начнет диалог и спросит, нужна ли его помощь. Он может шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя.

«Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Речь идет о том, что мы не только формируем новый цифровой опыт для пользователей, но и меняем сам принцип работы с сайтом. Теперь бренд или продукт может говорить от первого лица, и этот разговор можно вести на любом сайте. Новый девиз для Web 3.0 – “Зашел на сайт, не прикасайся к клавиатуре! Просто поговори с сайтом”. Мы будем активно обучать и развивать Web Personal Assistant, оттачивать его с каждым новым запросом наших клиентов и партнеров», – отметил СЕО Neuro.net Арман Зограбян.

Web Personal Assistant подойдет компаниям, которым важно точечно выстраивать коммуникацию с клиентами или партнерами: финансовые и страховые организации, телеком, ритейл и e-commerce, госучреждения, транспортные и логистические компании, сфера услуг и сервисы. Первыми новую разработку уже готовятся пилотировать ряд текущих клиентов компании Neuro.net.

«Web Personal Assistant — это новый формат бренд-коммуникаций. Продукт подходит любой индустрии, функции, компании, где есть хоть какая-нибудь потребность в коммуникации. На первом этапе Web PA представлен в виде динамического шара, но в ближайшее время мы выпустим релиз, где вместо шара уже будут цифровые аватары, 3D модели – цифровые двойники людей, кастомизируемые в зависимости от требований клиента. Цифровые аватары, AR-персонажи с настроенным lip-sync и жестикуляцией, соответствующими тону и смыслу разговора», — сказал Арман Зограбян.

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Neuro.net — NeuroTech-компания. Ключевые продукты компании – человекоподобные голосовые помощники, цифровые люди и виртуальные операторы, созданные на основе собственных прорывных технологий в области голосового искусственного интеллекта и webAR. Они неотличимы от живого человека: поддерживают сложные беседы, перебивают и реагируют на перебивания, учатся на истории диалогов, воссоздают эмоционально окрашенную речь, соблюдают паузы и логику построения ответов. Компания была основана в 2017 г. командой из телеком-индустрии. Среди клиентов –операторы связи, банки и финансовые организации, ритейлеры, обучающие платформы, маркетплейсы и др.