Более 6 млн человек учились ИТ вместе с «Яндексом»

«Яндекс» подвел итоги образовательных проектов за прошедший учебный год. Среди них — олимпиады, фестивали, хакатоны, лектории и другие просветительские инициативы. С сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г. в них приняли участие более 6 млн человек: они учились, получали профессию и узнавали новое о мире ИТ. Об итогах учебного года рассказали на онлайн-конференции YaC/e о людях и технологиях в образовании.

Бесплатные образовательные продукты и сервисы «Яндекса» помогают найти свой путь в ИТ. У «Яндекса» есть проекты для людей всех возрастов.

Для школьников есть «Яндекс учебник» — технологичная образовательная платформа с заданиями по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике. Сейчас на платформе занимаются 4,1 млн учеников из 39 тыс. российских школ, а преподают по ней уже 194 тыс. учителей.

В 2022 г. команда обновила систему рекомендаций на основе технологий машинного обучения. Теперь она выстраивает индивидуальную траекторию для каждого школьника. Система умеет анализировать образовательный путь ребенка и находить причины ошибок, предлагая отработать предыдущие задания, а тем, кто хорошо усвоил материал, дает задачи посложнее. Учителя и родители могут наблюдать за успеваемостью в режиме реального времени.

Также «Яндекс учебник» расширил программу по информатике — теперь она охватывает 7–9-е классы и рассчитана на один-два часа в неделю. Каждый шестой учитель информатики России уже вел по «Яндекс учебнику» уроки. Платформа заинтересована и в профессиональном развитии педагогов — весной 2022 г. около 10 тыс. учителей приняли участие в программе повышения квалификации.

Для повышения мотивации к учебе «Яндекс учебник» проводит школьные олимпиады и хакатоны. В олимпиаде «А я знаю» участвовали 632 тыс. школьников, в олимпиаде «Я люблю» по математике, русскому языку и окружающему миру — 562 тыс. Еще 90 тыс. участвовали в олимпиаде по информатике — ученики 6–11-х классов разработали и запрограммировали новые навыки для «Алисы».

Для старших школьников и молодых специалистов есть «Академия Яндекса». За 2022 г. из нее выпустились более 2500 студентов по различным ИТ-направлениям — от junior-разработчиков до специалистов по data science. Это выпускники «Лицея Академии Яндекса», совместных программ «Яндекса» с ведущими российскими вузами, «Школы анализа данных» и «Сезонных школ».

Каждый год «Яндекс» получает тысячи заявок в «Сезонные школы» «Академии Яндекса». В 2022 г. компания впервые дала доступ к части программы в формате «Открытого лектория». Он рассчитан на студентов и начинающих специалистов в области ИТ, менеджмента и маркетинга. В лектории приняли участие больше 40 тыс. человек.

Вместе с партнерами «Яндекс» организует масштабные просветительские инициативы. Среди них — «Культурный марафон», темой которого в 2021 г. стало кино. В нем приняли участие около 1,2 млн школьников и более 50 тыс. учителей. На другом проекте — «Уроке цифры» — 1,8 млн школьников узнали новое о музыке, мире ИТ и современных профессиях.

«Яндекс» продолжает реализовывать проекты для поддержки научного сообщества. Среди основных целей компании — популяризировать науку и поддерживать молодых исследователей и ученых. В 2022 г. лауреатами премии им. Ильи Сегаловича стали шесть молодых ученых и два научных руководителя. Они проводят исследования в вопросах глубокого обучения нейронных сетей и нейросетевых моделей, компьютерного зрения, статистической физики.

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YaC/e — ежегодная конференция «Яндекса» о людях и технологиях в образовании. С 2020 г. в ней участвуют предприниматели, педагоги, разработчики цифровых образовательных продуктов и другие специалисты.