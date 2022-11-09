Мобильный трафик в Рунете вырос до 90%

Доля мобильного трафика в Рунете достигла показателя в 90% за 9 месяцев 2022 года. Такие данные приводят технические специалисты рекламной сети SlickJump, аудитория которой превышает 60 млн пользователей в месяц. По данным предыдущего замера, который проводился в марте 2022 г., доля мобильного трафика оценивалась в 87%. Таким образом, за II и III кварталы 2022 г. увеличение числа мобильных устройств в общем количестве сетевых запросов составил 3%. Об этом CNews сообщили представители SlickJump.

Эксперты отмечают, что, скорее всего, является предельным значением для Рунета на ближайших несколько лет.

«Это очень высокий показатель, который вряд ли можно считать постоянным. Текущее значение определяется разными факторами, включая ограничение работы определенных сервисов и ресурсов и сайтов в России. Мобильные устройства позволяют использовать средства для обхода ограничений по VPN, а так же являются сегодня наиболее удобными инструментами для быстрого потребления контента», — сказал исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков.

Ранее ожидалось, что мобильный трафик по итогу 2022 г. вернется к прогнозным показателям на уровне 2022 г. – 83%. Но сейчас прогнозы приходиться корректировать с учетом тренда на значительное уменьшении доли стационарных компьютеров в общем числе запросов на ресурсы Рунета.

Мобильный трафик в России растет не первый год, однако показатели 2022 г. можно назвать рекордными и в какой-то степени аномальными. Среди причин такого роста аналитики отмечают не только активное использование VPN, но и кардинальные перемены в потреблении контента.

«Мы видим тренд на быстрое потребление контента, в том числе с помощью мессенджеров и специальные приложения социальных сетей. Такой формат диктует и выбор мобильных устройств для доступа к информации в Рунете», — отметил Антон Ермаков.

Аналитики SlickJump полагают, что до конца 2022 г. показатели потребления мобильного трафика в России стабилизируются и будут снижаться. Ориентировочным показателем на конец 2022 г. специалисты называют цифру в 87-88%, что отражает динамику 2021 г.

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SlickJump — российская компания, разработчик одноименной платформы контекстной рекламы, базирующейся на интеллектуальных алгоритмах анализа смысловой составляющей контента. Платформа объединяет редакторские площадки Рунета — с одной стороны, и фармацевтические, FMCG и автомобильные бренды — с другой.