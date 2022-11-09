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«Ростелеком» расширил функциональность сайта для операторов: подача заявления на размещение оборудования и интерактивная карта объектов УЦН

«Ростелеком» значительно расширил функциональность специализированного сайта, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Теперь на сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты можно быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

«Ростелеком» предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и пр.

«Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает “Ростелеком”. Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам “Ростелекома” на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН», — сказал директор по инфраструктурным сервисам «Ростелекома» Константин Хрульков.

«Всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, поэтому постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности», — отметил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов «Ростелекома» Сергей Поляков.

Тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа и едины для всех типов пользователей в регионе.

Деятельность «Ростелекома» по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства России от 29 ноября 2014 г. №1284.

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