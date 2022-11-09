«VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое

«VK мессенджер» представил крупное обновление для организации комфортного личного и рабочего пространства в онлайне: в приложении появилась возможность группировать чаты по папкам — для удобного разделения личных, рабочих и учебных переписок. В обновленной версии «VK мессенджера» пользователям также станут доступны ускоренная загрузка видео, обмен файлами с увеличенным лимитом до 4 ГБ и многие другие улучшения. Кроме того, приложение теперь адаптировано под большие экраны планшетов iPad. Об этом CNews сообщили представители VK.

Папки помогут распределять переписки по разным тематикам, отделяя личные чаты от групповых, а чат-боты — от диалогов по работе и учебе. Такой подход поможет навести порядок при большом количестве чатов, уменьшить риск потери важных сообщений, а также поддерживать комфортное рабочее и личное пространство в цифровой среде. К примеру, студенты могут собрать в отдельной папке чаты, связанные с университетом, экзаменами и своей группой. Добавлять в папки можно не только чаты из «Вконтакте», но и переписки с контактами из телефонной книги.

В актуальной версии приложения «VK мессенджер» можно добавить несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. В частности, для коммуникаций по школьным вопросам есть возможность добавить учебный профиль «Сферум» — отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство в «VK мессенджере», где школьники, учителя и родители могут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, обмениваться учебными материалами.

В чатах «Вконтакте» и в отдельном мобильном приложении «VK мессенджер», включая учебный профиль «Сферум», пользователям стали доступны полезные улучшения: ускоренная загрузка видео, а также обмен файлами практически любых форматов с увеличенным лимитом до 4 ГБ. Вдобавок приложение «VK мессенджер» теперь адаптировано под большие экраны планшетов iPad и поддерживает новые возможности iOS 16 и iPadOS 16: компактное контекстное меню, виджет контактов для экрана «Домой», а также функцию «В центре внимания» в видеозвонках на совместимых моделях планшетов — она поможет оставаться в кадре во время движения.

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера»: «Мы стремимся создавать удобные и технологичные продукты и сервисы, которые помогают пользователям всегда быть на связи. Папки делают общение в онлайне проще и продуктивнее: новая функция поможет структурировать коммуникации в виртуальном мире и организовать удобное пространство как для работы и учебы, так и для личного общения — теперь не нужно тратить время на долгий поиск нужного чата или важной информации. Мы продолжаем развивать функциональность в “VK мессенджере” с учетом отзывов наших пользователей — и совсем скоро приятно удивим новыми возможностями для общения, обмена информацией и кросс-платформенного взаимодействия с помощью разных устройств».

Ранее в чатах «Вконтакте» и в приложении «VK мессенджер» появился моментальный перевод сообщений на разные языки. Функция помогает пользователям избавляться от языкового барьера при общении, знакомиться с людьми из разных стран, практиковать иностранные языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках знаний.