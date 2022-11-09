«Яндекс карты» запустили нейросетевой поиск организаций

«Яндекс карты» запустили улучшенный поиск организаций на базе машинного обучения и нейронных сетей — теперь «Карты» анализируют всю доступную информацию об организации и находят еще больше мест по сложным запросам без применения дополнительных фильтров. Например, пользователю достаточно написать «ресторан с красивым видом на город», чтобы «Карты» показали подходящие места, даже если в их описании не упоминается вид, но об этом говорят в отзывах или это видно на фотографиях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый поиск научился понимать смысл запроса пользователя и находить наиболее подходящие варианты мест в нужных ему локациях с помощью нейросетей. Они анализируют не только описание и ключевые слова от владельцев, но и сайт компании, фотографии, меню, прайс-листы и отзывы пользователей, классифицируют их и выставляют оценки, а затем подбирают места с наиболее подходящей под запрос оценкой. Например, нейросети помогут пользователю быстро найти, где готовят нужное блюдо, — достаточно спросить: «где готовят борщ» или «кафе с десертами».

«Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. Например, по запросу “бани” нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике “Баня” и учесть их расположение. По запросу “бани на дровах” любую баню не покажешь, тем более в описаниях “парилка на дровах” присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаем больше мест, которые подходят пользователю», — сказал Андрей Данильченко, руководитель группы качества геопоиска «Яндекс карт».

Новый поиск умеет работать и с более сложными случаями, когда люди ищут места с субъективными характеристиками. К примеру, «лучшие хостелы в Москве на двоих на длительный срок». Информацию об этом не увидеть на фото и не всегда можно прочитать в отзывах или на сайте. Но нейросеть поймет, чего хочет пользователь, исходя из всей доступной ей информации. И в итоге даже по такому сложному запросу сможет найти больше подходящих мест.

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«Яндекс карты» — приложение, которое помогает находить места и организации, а также строить до них маршруты на любом виде транспорта и пешком. А кроме этого, решать самые разные задачи, такие как оплата заправок, запись к парикмахеру и бронирование столиков в кафе.