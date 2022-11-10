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«Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с помощью инструментов Big Data (большие данные) изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев этого года.

С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет – на 45%. Падение интереса к сервису молодых тиктокеров может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 г. TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Уже в 2022 г. активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.

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