«МТС банк» внедрил возможность оплаты корпоративными картами для юрлиц на «Госуслугах»

«МТС банк» запустил возможность оплаты корпоративной картой «МТС Business» на портале госуслуг в личном кабинете для юридических лиц.

На портале госуслуг в личном кабинете юридического лица появилась возможность оплаты корпоративной картой «МТС банка». Ранее юридические лица могли только скачивать квитанции, чтобы произвести оплату через другие сервисы.

Теперь с помощью бизнес-карты «МТС банка» на портале госуслуг доступна оплата госпошлины, штрафов, судебных и налоговых задолженностей организации, а также предоплата по тем услугам, где это необходимо.

Чтобы совершить на «Госуслугах» оплату корпоративной картой, необходимо: в личном кабинете юридического лица добавить корпоративную карту «МТС Business» через раздел «Платежи» или вкладку профиля «Банковские карты и счета»; ввести данные карты и подтвердить их тестовым платежом; далее при оплате на «Госуслугах» привязанная карта будет доступна при выборе способа платежа.

Корпоративная карта «МТС Business» помогает юридическим лицам оптимизировать бизнес-процессы, оперативно оплачивать хозяйственные, транспортные, представительские и другие виды расходов, связанные с бизнес-деятельностью, круглосуточно пополнять счет в банкоматах любых банков или переводом по номеру карты, а также получать кэшбэк до 50 тыс. руб. в месяц.

Виртуальную карту «МТС Business» можно мгновенно выпустить в интернет-банке или мобильном приложении «МТС банк бизнес». Чтобы оформить карту на пластиковом носителе, необходимо обратиться в любой удобный офис банка.