«Сбермаркет» запустил симулятор сборщика продуктов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил игру «Симулятор сборщика» в Telegram. Пользователям предлагается попробовать себя в роли сборщика: пройтись между полок магазина, преодолеть препятствия в виде других покупателей и тележек и поймать продукты со скидками.

Симулятор работает на базе нового интерфейса на JavaScript в ботах, который был недавно анонсирован Telegram. Чтобы принять участие, не нужно скачивать дополнительное приложение или переходить по ссылкам, программа воспроизводится ботом в самом мессенджере.

«Сбермаркет» использовал элемент геймификации, чтобы показать широкий выбор продуктов, которые доступны клиентам сервиса со скидками и по специальным предложениям, а механика знакомит пользователей с работой сборщиков.

Чтобы начать «собирать» заказ, нужно перейти в бот @SberMarket_Game_bot и нажать на кнопку «Запустить». В финале участники получат промокод на первый заказ в «Сбермаркете».