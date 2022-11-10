CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО ИТ в банках
|

«Тинькофф» разработал собственный корпоративный мессенджер

«Тинькофф» разработал и запустил собственный корпоративный мессенджер TiMe (Tinkoff Messenger).

«Тинькофф» начал разработку собственного мессенджера после того, как в марте 2022 г. корпоративный мессенджер Slack (которым ранее пользовались в «Тинькофф») объявил о завершении работы с клиентами из России. Бесплатная версия Slack не позволяет работать с огромным количеством данных, которыми обмениваются в крупных компаниях.

Основой для собственной разработки стал мессенджер Mattermost с открытым исходным кодом: он получил более высокую оценку функциональности и пользовательского опыта среди сотрудников, а при нагрузочном тестировании показал результаты на 75% лучше аналогов.

На текущий момент им пользуется уже весь штат штаб-квартиры «Тинькофф» — больше 20 тыс. сотрудников. С подключением операционных подразделений «Тинькофф» число пользователей составит более 50 тыс. человек.

Над мессенджером работали исключительно специалисты «Тинькофф» — аутсорсинг не рассматривался из-за критической важности продукта для бизнес-процессов. Команда разработала собственное решение для переноса данных, благодаря которому удалось запустить TiMe всего через 2 месяца после начала работы.

На старте команда «Тинькофф» реализовала: High Availability Interface — эта доработка повышает доступность и производительность мессенджера; SSO-интерфейс — единый и безопасный вход в приложение; Search-интерфейс — поиск сообщений, контактов, файлов; метрики приложения — с их помощью можно быстро реагировать на инциденты и принимать превентивные меры; Workflows — функциональность позволяет автоматизировать рутинные процессы на базе корпоративного мессенджера без написания кода.

Во время переезда на Mattermost специалисты «Тинькофф» внесли более 200 изменений. В сжатые сроки был добавлен раздел «Черновики», переработан профиль пользователя, механизм обновления десктопа и мобайла, исправлены некоторые ошибки и состояния приложения, реализованы функции «Отложенные и регулярные сообщения» и «Напоминания о сообщениях», разработаны удобный редактор сообщений и некоторые экраны поиска и создания групп.

В оригинальной версии Mattermost на меньшем количестве пользователей доступность доходила лишь до 96%. Сейчас для 20 тыс. пользователей доступность составляет примерно 99,7% и ежемесячно растет. До конца года доступность составит 99,99%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера

Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден

Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям

Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash

Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

«Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще