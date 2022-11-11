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«Мегафон» добавил скорости на ЗСД

«Мегафон» завершил очередной этап строительства телекоммуникационной инфраструктуры на внутригородской платной автомагистрали в Санкт-Петербурге. Теперь абоненты компании могут пользоваться сетью LTE на Западном скоростном диаметре (ЗСД) с передачей данных до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование дало возможность водителям беспрерывно пользоваться навигационными сервисами, слушать музыку и аудиокниги в формате онлайн, а пассажирам – смотреть видео в HD качестве, общаться в мессенджерах, играть в онлайн-игры и применять в дороге все необходимые цифровые сервисы. Благодаря построенным базовым станциям абоненты компании также получили качественную голосовую связь на базе технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение, чистый звук и возможность пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону.

«Обеспечить автомагистрали города стабильным интернетом – важная задача компании. ЗСД – одна из ключевых автодорог Петербурга. В среднем, суточный поток по скоростной магистрали составляет порядка 300 тыс. транзакций, и этот трафик неизменно растет с запуском новых транспортных развязок. Для нас крайне важно предоставлять своим абонентам качественные услуги связи на всем пути следования по автомагистрали, чтобы как водители, так и пассажиры чувствовали себя в поездке максимально безопасно и комфортно. Введенные в эксплуатацию объекты связи закрыли белые пятна на маршруте и предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение», – отметил Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Мегафон» имеет большой опыт в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автодорог. Так, в 2020 г. оператор построил порядка 100 базовых станций на трассе М11 «Нева» и покрыл сетью 4G около 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Начиная с 2021 г., компания ведет работы по строительству и модернизации базовых станций на трассе М4 «Дон». По завершении проекта автомобилистам будет доступен высокоскоростной интернет на всех участках трассы протяженностью 1543 км и в ближайших к автомагистрали населенных пунктах.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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