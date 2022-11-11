МТС обеспечила полное покрытие 4G вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о реализации проекта по улучшению качества связи на участке железной дороги, который связывает Новосибирскую область и Алтайский край. Для непрерывного покрытия южного направления скоростным мобильным интернетом компания установила 22 базовые станции стандарта LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате пассажиры поездов получили скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с и могут на всем пути протяженностью 195 км пользоваться привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки даже во время поездки. Такие же возможности доступны жителям малых населенных пунктов Новосибирской области, расположенных вдоль железной дороги: Камышенская, Матвеевка, Береговая, Обской Залив, Мраморная, Койниха, Безменово, и др.

«Покрытие сетью LTE железнодорожного пути, ведущего через Новосибирск на юг, в Алтайский край – это часть нашего проекта по покрытию транспортных артерий региона, цель которого обеспечить многочисленным путешественникам возможность пользоваться услугами связи и скоростного мобильного интернета. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда повысит комфорт для пассажиров одного из наиболее популярных федеральных направлений», — сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Вопрос обеспечения транспортной инфраструктуры Новосибирской области современными услугами связи и цифровыми сервисами является крайне важным и актуальным. В последние годы сделан ощутимый рывок в данном направлении. Новосибирская область — транзитный регион, транспортный хаб федерального значения и очень важно, чтобы гости и жители области были обеспечены качественной связью и мобильным интернетом на всем протяжении пути», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.