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Новая услуга для образовательных организаций Подмосковья появилась на региональном портале

Для некоммерческих образовательных организаций на портале госуслуг Подмосковья появилась новая услуга. Подать заявление на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату можно онлайн. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Образовательные организации могут обучать предпенсионеров в возрасте от 50 лет по социальному сертификату. Для этого нужно состоять в реестре исполнителей услуг. Подача заявлений открыта на региональном портале: достаточно авторизоваться и заполнить заявление. Вся информация об организации будет выгружена автоматически из профиля на Едином портале госуслуг, понадобится прикрепить только паспорт доступности объекта для инвалидов», – ссказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Включение организаций в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату» размещена в разделе «Соцподдержка» – «Занятость и безработица». Чтобы подать заявление, нужно иметь действующую лицензию на образовательную деятельность в Московской области: она подтверждает право обучать по основным или дополнительным профессиональным программам. При подаче заявления нужно указать перечень образовательных программ, по которым будет организовано обучение с использованием социального сертификата.

Заявление рассмотрят в Министерстве социального развития Подмосковья, а лицензию проверят в Министерстве образования региона. Решение о включении в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату поступит в личный кабинет.

Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

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