CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика
|

Рободоставка «Почты России» теперь доступна на iPhone

Доставка отправлений из отделений с помощью беспилотных роботов-доставщиков теперь доступна в приложении «Почты России» на iOS. Всего в проекте участвует 32 отделения в Москве, Мурино, Ленинградской области и в Иннополисе, Республика Татарстан. Радиус доставки составляет 2 километра, стоимость – 1 руб.

Проект по доставке с помощью роботов стартовал в конце 2021 г. За это время его география расширилась до трёх регионов, а охват клиентов достиг почти 300 тыс. человек. Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с роботом «Яндекса» в интерфейсе приложения. Полный список отделений и зон можно посмотреть на сайте компании.

Сотрудники отделения загружают посылку в робота, после чего он отправляется по указанному пользователем адресу. Клиент при этом получит push-уведомление и сможет отследить в мобильном приложении оставшееся время до прибытия робота, посмотреть его местоположение на карте. Когда робот приехал, клиенту придет push-уведомление о прибытии и SMS с кодом, который нужно будет ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать. Если клиент не на месте и не может выйти за заказом, робот после 15-минутного ожидания вернется обратно в отделение и оставит посылку там. После этого доставку можно будет заказать повторно.

«Наши клиенты оценили рободоставку не только как технологическую инновацию, которой можно воспользоваться из любопытства, но и как удобную услугу. Многие заказывают ровер ко времени возвращения домой с работы или после прогулки с собакой. Уверен, что благодаря появлению нового функционала на iOS, ещё больше людей смогут оценить качество и удобство услуги», – сказал руководитель проекта Руслан Валиев.

«Яндекс» в проекте выступает как логистический партнер, предоставляя «Почте России» своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание. От прошлых моделей они отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съёмную батарею.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спасаясь от дефолта, VK договорилась с половиной своих кредиторов

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции

Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции

Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера

Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще