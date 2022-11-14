МТС «разогнала» мобильный интернет для пассажиров ж/д вокзала Узловая Тульской области

В Узловой Тульской области МТС обновила телеком-оборудование в центральной части города и остальных районах. Это позволило улучшить качество голосовой связи и на 40% увеличить скорость мобильного интернета, начиная с главных городских «ворот» железнодорожного вокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В городе Узловая расположены два крупных пассажирских терминала для тех, кто путешествует наземным транспортом: автовокзал с региональным автобусным сообщением и узловая станция Московской железной дороги. На станции останавливаются как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования, следующие из Москвы в Воронеж, из Санкт-Петербурга в Кисловодск и Адлер и в других направлениях. На станцию ежегодно прибывают тысячи туристов, которые хотят познакомиться с достопримечательностями Тульской области, оставаясь при этом на связи.

«В 2022 г., по оценкам нашей Big Data, туристический поток в Тульскую область вырос на 11%, соответственно, вырос и объем потребления мобильного трафика. Рост внутренних турпотоков в Узловой совпал с окончанием реконструкции здания вокзала и открытием в нем музея, в котором отражена история российских железных дорог и хранится множество уникальных раритетов. Для комфортного пребывания туристов, а также для будущей возможности реализации в музее проектов на базе AR- и VR-технологий мы «прокачали» сеть и увеличили среднюю скорость интернета в Узловой», - сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Экспозиция музея рассказывает об истории железной дороги, станции «Узловая» и самого города. Особая роль в ней отведена подвигу узловских железнодорожников, которые вместе со всеми жителями Узловой встали на защиту Родины в годы войны. Центральным экспонатом музея стала действующая модель паровоза Генриха Струве, изготовленная в 1878 г. и награжденная золотой медалью в Париже. Инсталляции будки паровоза и комнаты отдыха машиниста, с предметами быта и обстановки прошлого века, карта с указанием железнодорожных экспозиций на других станциях создают особую атмосферу. Посетители делают здесь много фотографий, снимают небольшие видеоэкскурсии и размещают их в соцсетях.

Также МТС модернизировала сеть в районе железнодорожной поликлиники № 2, Узловского железнодорожного техникума, завода по производству алюминиевого профиля, Центра занятости населения, детской музыкальной школы и других социально значимых объектов.

На сегодняшний день в Тульской области доступом к мобильной связи МТС обеспечено 95% населения.