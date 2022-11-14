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Сбербанк и Profitbase переводят продажи квартир в онлайн

Застройщики-клиенты Сбербанка смогут воспользоваться решениями Profitbase по автоматизации бизнес-процессов и переводу продажи квартир в онлайн-каналы.

Profitbaseразработчик решений для девелоперов. Компания разработала экосистему ИТ-продуктов, которые помогают оцифровать процесс работы с объектом от выбора участка застройки до передачи готовых квартир жителям. В экосистему входит отраслевая CRM, каталог для сайтов застройщиков, сервис аналитики, решения для управления ценообразованием и онлайн-продажами.

«Сегодня в рамках проекта «Цифровая трансформация как сервис» мы полностью закрываем потребности клиентов, помогая им трансформировать свою компанию. Мы научились не просто продавать отдельные сервисы, а помогаем клиентам проходить весь путь от обучения и разработки стратегии цифровой трансформации, до разработки, внедрения и масштабирования решений. При этом мы ориентированы не на чеки за цифровые сервисы, разработку или интеграцию, а на рост бизнеса клиентов, который оцениваем через рост оборотов и объём потребления наших услуг», — сказал Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

«Сбербанк — крупнейший участник рынка недвижимости, который способствует цифровой трансформации отрасли и делает передовые технологии доступными для девелоперов по всей стране. Мы разделяем это стремление и не только разрабатываем такие технологии, но и помогаем девелоперам разобраться в особенностях proptech-рынка и специфике внедрения IT-решений. Для этого мы проводим исследования, собираем ведущих экспертов рынка. Вместе со Сбербанком мы сможем помочь девелоперам найти подходящие IT-продукты, оптимизировать бизнес-процессы и пройти цифровую трансформацию», — сказал Артём Лесников, директор по маркетингу Profitbase.

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