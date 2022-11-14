В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года

В «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги в День холостяка. Аналитики изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совершили более чем в 180 тыс. интернет-магазинов, принимающих оплату через «ЮKassa». Сравнивались платежи с 11 по 13 ноября 2021 и 2022 гг. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Основные показатели

В этот День холостяка общее количество онлайн-платежей снизилось на 34% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оборот сократился на 54%, а плательщиков стало на 29% меньше. Средний чек в интернет-магазинах снизился на 30%, до 1422 руб.

«Самый большой рост заказов пришелся на российские мультикатегорийные маркетплейсы. Их обороты выросли в 9,6 раза, а количество продаж — в 8,6 раза. Средний чек увеличился на 12%, до 4309 руб. Это может быть связано с тем, что на маркетплейсы пришли новые селлеры, в том числе те, кто раньше продавал в соцсетях, — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney». — Российский рынок еще адаптируется к новым условиям. В перспективе тут могут появиться онлайн-площадки, способные заменить ушедших продавцов. А действующим ключевым игрокам приходится пересматривать свои бизнес-модели и оценивать новые возможности для развития».

По сравнению с обычными выходными (с 4 по 6 ноября 2022 г.), общее количество покупок в День холостяка выросло на 38%, а обороты платежей — на 85%. Плательщиков стало на 35% больше. Средний чек увеличился на 34%, до 1422 руб.

Самые популярные категории покупок

В этом году заметнее всего, в 2,5 раза, выросло количество покупок игровых товаров. Книги, видео- и аудиоконтент покупали в 2,3 раза чаще, чем год назад. Продажи мужской и женской одежды выросли в 2,3 раза. А самый большой средний чек был на электронику: в 2022 г. он составил 18806 руб., а в 2021 г. — 46366 руб.

«Минувший День холостяка не побил рекорды продаж, как в предыдущие четыре года. По сравнению с прошлым годом общий объем продаж снизился. Но отдельные категории товаров пользовались большим спросом: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, игровые товары, электронные книги, музыка и кино», — сказал Дмитрий Кармишин.

Заметнее всего вырос средний чек в интернет-магазинах, продающих спортивное питание, зоотовары, а также спортивные и туристические товары. Рост составил 49%, 28% и 21% соответственно.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.