«Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов

«Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов, которая позволяет более эффективно распределять нагрузку на курьеров. Благодаря этому доставка для каждого отправителя становится дешевле на 20-30%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первым тарифом, экономика которого построена на новой технологии, стал тариф «В течении дня» в приложении «Яндекс Go». В рамках этого тарифа посылка будет доставляться немного дольше, чем в «Экспрессе», но на 20-30% дешевле.

Сократить стоимость услуги позволяют расширение временного слота доставки, оптимизация маршрутов курьеров и группировка заказов. Логистические алгоритмы «Яндекса» анализируют цепочки заказов, распределяют их между курьерами и выстраивают маршруты так, чтобы заказы «по пути» мог доставить один курьер, а не несколько.

Технологии «Яндекса» помогают использовать время курьеров-партнеров более эффективно. Это особенно важно в сезон пиковых нагрузок на логистику, например, в дни распродаж или перед новым годом, когда курьеров на рынке не хватает. От внедрения новых технологий выиграют и сами курьеры: они смогут выполнять больше заказов, и соответственно, больше заработать.

Доставка в течение дня подойдет тем, для кого цена важнее скорости: в случаях, когда доставка не нужна здесь и сейчас или когда отправитель и получатель могут планировать свое время.

Доставка в тот же день пригодится интернет-магазинам электроники, косметики, игрушек, аптекам, цветочным лавкам, магазинам подарков и дизайнерских товаров.

На первом этапе доставка «В течение дня» в приложении «Яндекс Go» будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Уфе.

Для отправки небольшой посылки (до 10 кг) по городу в приложении «Яндекс Go» нужно выбрать тариф доставки «В течение дня». После выбора тарифа и адреса доставки, отправитель увидит двухчасовой слот, в течение которого приедет курьер. После того как курьер заберет посылку, он доставит ее до получателя за один-два часа.

Отправитель и получатель могут отслеживать заказ в приложении «Яндекс Go». Пользователи могут заметить на карте, что прежде чем приехать к ним, курьер выполняет другие заказы. Однако, курьер приедет в обозначенный в приложении временной интервал.

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«Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет быстрой, гибкой и удобной доставки заказов клиентам. «Яндекс доставка» решает разные логистические задачи: от экспресс-доставки внутри города до магистральных перевозок.

Для компаний и их клиентов важна прозрачность, поэтому любую доставку можно отследить в реальном времени прямо с телефона в приложении «Яндекс Go». Сервис доступен в 1200 городах России.

Сейчас с «Яндекс доставкой» работает более 50 тыс. компаний. Сервис одинаково хорошо встраивается в рабочие процессы как малого бизнеса, так и крупных ритейлеров.